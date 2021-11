Tesmec-Planetel, progetto pilota su fibra ottica in collaborazione con Comuni

Tesmec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel campo della costruzione di infrastrutture relative al trasporto di energia elettrica, dati e materiali, e, società operante nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale e quotato su Euronext Growth Milan, hanno presentato oggi un, da sviluppare in collaborazione con amministrazioni locali e associazioni di categoria.In particolare, a(in provincia di Bergamo), sono stati avviati i lavori d'istallazione di una rete a banda ultra-larga in fibra ottica con prestazioni sino a 10 Gbps tra il Nodo di rete in Fibra Ottica Planetel presente a Leffe e l'area industriale comprendente la storica azienda Torri Lana. L'area di intervento, localizzata tra i Comuni di Leffe, Gandino e Peia, è stata identificata con il patrocinio di Confindustria Bergamo per"Siamo orgogliosi di poter mettere al servizio del territorio l'innovatività delle soluzioni tecnologiche Tesmec che permettono di operare in un’ottica di massima efficienza e sostenibilità ambientale", ha commentato l'AD di Tesmec. "Questa partnership è in continuità con la nostra attenzione alle esigenze del Territorio ed alle sinergie con le Aziende e gli Enti Pubblici, portando valore e infrastrutture finalizzate alla realizzazione di reti di accesso digitali in fibra ottica FTTH", ha aggiunto l'AD di PlanatelGli interventi saranno aper i tre Comuni, in quanto integralmente finanziati dalle due aziende per i rispettivi ambiti di competenza. L'obiettivo di Tesmec e Planetel, spiegano le due società in una nota, è "proporre, allargando l'orizzonte verso tutti i comuni bergamaschi" e altre amministrazioni.