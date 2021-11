ACEA, crescita a doppia cifra per ricavi e utili nei 9 mesi 2021

ACEA

ACEA, multi-utility quotata su Euronext Milan, ha registrato ricavi pari a 2.765,8 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in aumento dell'11,9% rispetto allo stesso periodo del 2020. L'EBITDA consolidato passa da 858,7 milioni di euro del 30 settembre 2020 a 930,2 milioni di euro al 30 settembre 2021, mentre l'utile netto si attesta a 248,6 milioni di euro, in aumento del 13,6% rispetto allo scorso anno. L'indebitamento finanziario netto è pari a 3.998,3 milioni di euro, rispetto a 3.528 milioni di euro del 31 dicembre 2020. Gli investimenti nei primi nove mesi dell'anno sono stati pari a 684,3 milioni di euro (+9,4%) e destinati per l'83% alle attività regolate."L'ulteriore crescita dei risultati registrata nel periodo è coerente con il percorso di sviluppo che caratterizza tutte le aree di attività del gruppo, dovuto anche alla progressiva riduzione delle restrizioni imposte dalla pandemia; tale andamento positivo ci consente di confermare la guidance per il 2021 già comunicata al mercato - ha commentato l'Amministratore Delegato di ACEA - La crescita organica dei nostri business, sostenuta dall'importante piano di investimenti, sarà ulteriormente rafforzata dalle acquisizioni, in particolare nell'ambito del trattamento rifiuti dove è stata recentemente annunciata l'acquisizione delle società Serplast/Meg e Deco."Le operazioni, in linea con il Piano Industriale, consentono un rafforzamento - ha aggiunto - Sviluppo delle infrastrutture e degli impianti, spinta alla transizione energetica e all'innovazione rappresentano le direttrici che continueranno a guidare in modo sempre più rilevante la strategia del gruppo in ottica di sviluppo sostenibile".La società ha confermato la guidance che prevede: un aumento dell'EBITDA superiore all'8% rispetto al 2020; investimenti pari a circa 900 milioni di euro; un indebitamento finanziario netto, a fine 2021, in un intervallo compreso tra 3,85 miliardi di euro e 3,95 miliardi di euro.