Cop26 punta a riduzione emissioni del 45% al 2030

(Teleborsa) -e contenere l'innalzamento della temperatura in 1,5 gradi al 2100 c'è bisogno diin modo che si riesca a. E' quanto afferma la bozza del documento finale dellaIl documento in questione, ribadendo "l'obiettivo di lungo termine di tenere l'aumento della temperatura globale media ben sotto 2 gradi dai livelli pre-industriali", afferma che "l'impatto dei cambiamenti climatico sarà molto più basso con un aumento della temperatura a 1,5 C", ma riconosce la necessità dche vengano da ogni parte "Di qui l'invito alle parti a "di ridurre le emissioni di gas serra" diverse dall'anidride carbonica entro la fine del 2022 e la richiesta di "acceleraree dei".La Cop26, che hanno messo sul piattoper aiutare i paesi meno sviluppati, e constata che neanche il target al 2020 "è stato ancora raggiunto".La bozza del documento finale, infine, "riconosce, compresa la società civile, i popoli indigeni, i giovani e altri soggetti, nel contribuire ai progressi verso l'obiettivo" porsto dalla Convenzione ONU e dall'accordo di parigi.