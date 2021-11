Ferragamo, gli analisti alzano la previsione di quotazione

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) - Gli esperti dihannoall'su, maison del lusso italiana. La banca d'affari Kepler Cheuvreux ha confermato la valutazione "" incrementando il target price adai 19,50 indicati in precedenza, mentre l'Ufficio studi di UBS ha portato il prezzo atteso adai 19 euro della precedente valutazione. La raccomandazione "" è stata mantenuta.A Milano, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,23%.