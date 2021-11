Mediaset, balzo dell'utile a 273,8 milioni di euro nei 9 mesi 2021

Mediaset

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nei media e della comunicazione, ha registratopari a a 1.992,7 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2020. I ricavi del terzo trimestre sono aumentati di quasi il 9% a 605,4 milioni di euro. I ricavi insono saliti a 1.388,9 milioni di euro, mentre quelli inhanno raggiunto i 603,8 milioni di euro. Migliorano in entrambe le aree i ricavi pubblicitari televisivi lordi: 1.346,2 milioni di euro in Italia e 574,5 milioni di euro in Spagna. In particolare, il dato progressivo di crescita dei ricavi pubblicitari in Italia è superiore anche ai livelli 2019.L'dei primi nove mesi è stato di 619,3 milioni di euro, contro i 484,2 al 30 settembre 2020. Ilè balzato a 273,8 milioni di euro, rispetto ai 10,5 milioni del 2020 e ai 92,1 milioni dei nove mesi del 2019, pur sottraendo al dato 2021 i risultati della cessione di Towertel (86,7 milioni di euro) e i proventi della chiusura del contenzioso con Dailymotion (26,3 milioni di euro). L'utile del terzo trimestre è stato di 47,1 milioni di euro (29,4 milioni nello stesso periodo del 2020).L'consolidato al 30 settembre 2021 è pari a 919,5 milioni di euro, in diminuzione rispetto al dato di inizio anno (1.064,4 milioni di euro). La generazione di cassa caratteristica () è stata pari a 423,6 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 236 milioni dei primi nove mesi 2020.Mediaset segnala che la raccolta pubblicitaria in Italia nel mese di ottobre ha registrato un andamento ancora positivo e dovrebbe continuare a crescere negli ultimi due mesi dell'anno, che sono caratterizzati dalla tipica alta stagionalità della domanda (Black Friday e festività natalizie). Perciò il Biscione(EBIT e risultato netto) e della generazione di cassa caratteristici di gruppo rispetto a quelli degli ultimi due esercizi".