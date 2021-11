Equita, utile netto consolidato 9 mesi sale a 14 milioni

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi dell'anno con un, in crescita del 60% rispetto all’annoprecedente (8,8 milioni nel 2020).I risultati dei primi nove mesi del 2021 evidenziano ricavi netti consolidati in crescita del 29% rispetto all’anno precedente, da 47,7 milioni a 61,6 milioni. I ricavi netti derivanti dalle attività rivolte ai clienti – ovvero escluse le attività di Trading Direzionale e gli impatti al 30 settembre 2021 connessi al Portafoglio Investimenti del Gruppo per le attività di Alternative Asset Management – sono cresciuti del 13%, da 48 milioni nel 2020 a 54 milioni nel 2021.al 30 settembre 2021 è pari a 91,1 milioni e la redditività media del Patrimonio Netto Tangibile (ROTE) si è attestata al 37%.In considerazione dei risultati raggiunti nei primi nove mesi dell’anno e sulla base delle aspettative per il quarto trimestre 2021, il management del Gruppo– in termini di Ricavi Netti e Utile Netto Consolidato –rispetto all’esercizio precedente e significativamentedefiniti nel piano strategico annunciato a novembre 2019. La strategia di diversificazione adottata nel tempo e il continuo impegno di tutti i professionisti di Equita, infatti, permetteranno di raggiungere e superare ampiamente gli obiettivi fissati per il 2022 con un anno di anticipo, già nel corso dell’esercizio corrente.Inoltre,di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la, da corrispondersi in due tranche così come avvenuto nel corso del 2021 e rappresentativo di un. Tale ipotesi si basa sugli utili consolidati dei primi nove mesi del 2021 (Euro 14,0 milioni) che se integralmente distribuiti (payout ratio del 100%) permetterebbero già oggi di corrispondere agli azionisti un dividendo per azione superiore a Euro0,30.