Cop26 verso la conclusione con molte incognite ancora da risolvere

(Teleborsa) -ed ultima opportunità per firmare impegni più risolutivi contro il cambiamento climatico. Il presidenteha espresso la, ma tutti si attendono una maratona notturna per il comunicato finale o addirittura un prolungamento dei lavori sino a domenica. .riguardano la revisione deglientro il 2022, il, ile ladei risultati di decarbonizzazione degli stati. Questi ultimi due punti ancora non definiti.di contenere al di sotto diil riscaldamento globale dai livelli pre-industriali, così comedi anidride carbonicaed arrivare anette di CO2. Resta anche l'impegno a ridurre le emissioni di gas serra che non sono anidride carbonica e'invito all'e, ma sparisce il termine del 2022 presente nella prima bozza.Ladi documento finalepubblicata questa mattina, sollecita inoltre i paesi sviluppati ad"per l'adattamento deidal livello corrente al 2025", maper l'attivazione dela favore dei paesi meno sviluppati.Fra le altre cose, la seconda bozza contiene anche un invito ai governi ad accelerare loattraverso "lo sviluppo, l'installazione e la diffusione di tecnologie e l'adozione di politiche per la transizione energetica", incluso l'aumento delle fonti di generazione pulite,adNella bozza c'è anche una sollecitazione a fornire "un ulteriore sostegno per attività destinate ad affrontare le perdite e i danni associati con gli effetti avversi del cambiamento climatico"- UN fondo "loss & damage" che si aggiunge ai fondi per l'adattamento. Frattanto il, il comitato scientifico sul clima dell'ONU, in uscita ad inizio 2022, che France Press ha anticipato, segnala chedi dollari all'annoper i costi d, con una spesa "considerevolmente più elevata di quello che si stimava precedentemente".