Open Fiber, a Lecco 5500 unità immobiliari già coperte da rete FTTH

(Teleborsa) - Asono 5500 le unità immobiliari che possono già navigare sul web beneficiando di una velocità di connessione fino a 10 Gigabit per secondo. Grazie a un investimento diretto di 6 milioni di euro,sta costruendo nella città una rete di nuova generazione ultraveloce in grado di garantire una connessione sicura, a bassa latenza.Gli edifici già raggiunti dalla fibra – comunica Open Fiber in una nota – sono nei quartieri di Laorca, Rancio, San Giovanni, Castello, Belledo e Germanedo e verranno cablati successivamente anche le zone di Acquate, Olate, Santo Stefano e Pescarenico. Il piano di sviluppo complessivo prevede il(Fiber To The Home, fibra fino a casa) di circa 120 chilometri (pari a circa 11mila km di fibra da posare).