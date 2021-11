Pensioni, Bombardieri: forse c'è uno spiraglio

(Teleborsa) - Sulle pensioniin quantoanche se "di solito quando c'è uno spiraglio c'è anche unocui fare attenzioneLo ha detto il leader della Uil,i, a SkyTg24 Economia. "Continuiamo a sostenere la necessità di una riforma strutturale - ha proseguito - che sia in grado di mettere una pezza alle tante cose che la Fornero ha lasciato aperte. La prima è che considera tutti i lavori allo stesso modo,E' opportuno dare ai lavoratori usuranti la possibilità di uscire prima. Poi serve una risposta per icon un percorso lavorativo e contributivo non lineare negli anni. Chiediamo per loro una pensione di garanzia. Inoltre, garanzie per le donne e la possibilità di uscireCon la ripresa economica "registriamosu lavoro. E' unache non riusciamo a fermare", ha detto Bombardieri presentando la manifestazione dei lavoratori edili di domani in piazza Santi Apostoli a Roma. "Domani saremo in piazza per ricordare che bisogna ancora intervenire, ha aggiunto.