Rally di Johnson & Johnson dopo annuncio spinoff

Johnson & Johnson

multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale

Dow Jones

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Benecon un rialzo dell'1,44%, dopo l'annuncio di uno spinoff.Il colosso ha annunciato un piano per dividersi in due società separate e quotate a Wall Street: una si focalizzerà sui prodotti al consumo offerti dalla multinazionale, mentre l'altra sarà attiva nel mercato dei farmaci da prescrizione e delle attrezzature mediche. La decisione di J&J segue quella presa, questa settimana, da un altro colosso di Wall Street: General Electric che ha annunciato la decisione storica di diversi in società separate , in questo caso tre: il gruppo si dividerà in unità separate che si focalizzeranno sull'aviazione, sull'healthcare e sull'energia.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 167,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 164,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 163,4.