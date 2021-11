Wall Street tonica, piano scissione spinge J&J

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

beni industriali

energia

3M

Johnson & Johnson

Nike

Microsoft

Walt Disney

IBM

JP Morgan

Seagate Technology

Micron Technology

Facebook

Western Digital

American Airlines

Tesla Motors

Wynn Resorts

Bed Bath & Beyond

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta in rialzo ampliando la performance dell'avvio, sostenuta dalle trimestrali che mandano in secondo piano la delusione per il calo della fiducia dei consumatori, elaborata dall'Università del Michigan.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,39%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.678 punti. Buona la prestazione del(+0,91%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,65%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,42%),(+1,03%) e(+0,69%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,58%.del Dow Jones,(+1,89%),(+1,68%) quest'ultima dopo l'annuncio che si dividerà in due distinte società, entrambe quotate in Borsa. Bene inoltre(+1,31%) e(+1,28%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,61%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,78%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+4,32%),(+3,41%),(+3,36%) e(+3,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,74%.Affonda, con un ribasso del 3,27%.Crolla, con una flessione del 2,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,08%.