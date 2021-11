Reno de Medici, CdA ritiene congruo prezzo OPA Rimini BidCo

Reno de Medici

Apollo Global Management

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, primo produttore italiano di cartoncino ricavato da materiale riciclato e gruppo quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato il Comunicato dell'Emittente in merito all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Rimini BidCo . In particolare, il CdA "ha, il corrispettivo di 1,45 euro per ciascuna azione ordinaria di RdM portata in adesione all'offerta".Ai fini di questa valutazione, viene spiegato in una nota, il board ha esaminato i termini e condizioni dell'offerta, nonche´ tenuto conto dellarilasciata da Equita Group (in qualita` di advisor finanziario indipendente) e del parere degli amministratori indipendenti. Lo scorso luglio,ha annunciato un accordo, tramite i suoi fondi, per l'acquisizione del 67% di Reno de Medici con conseguente OPA, attraverso il veicolo Rimini BidCo,