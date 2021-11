Valsoia, ricavi per 70 milioni nei 9 mesi 2021. Crescono le vendite all'estero

Valsoia

(Teleborsa) -, società attiva nel mercato dei prodotti per l'alimentazione salutistica e quotata su Euronext Milan, ha registratopari a 70 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita dell'8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 21,9% sui primi nove mesi del 2019. La crescita dei ricavi è registrata sia per lache per la. Le vendite all'registrano ricavi in aumento del 10,1% verso il pari periodo dell'esercizio precedente.Il gruppo emiliano afferma che alla base dell'aumento dei ricavi ci sono "il, gli importanti e continuativi investimenti in comunicazione, la buona performance dei nuovi prodotti oltre a quella degli esistenti", oltre che "l'ottima partenza nella gestione della neoacquisitae al positivo avvio della distribuzione dei"."Siamo soddisfatti per i risultati dei primi nove mesi dell'anno che ci hanno visti tra l'altro ancora impegnati nella tutela della salute e sicurezza dei nostri collaboratori - ha commentato il- I ricavi della società sono in crescita nonostante il confronto con la parte più significativa del lockdown 2020, che vide aumentare sensibilmente le scorte in Famiglia e presso i Retailers".La, al 30 settembre 2021, è positiva per 22,7 milioni di euro in diminuzione rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente (31,5 milioni di euro al 30 settembre 2020) in considerazione delle uscite di cassa pari a circa 13,3 milioni di euro avvenute a fronte delledel Ramo di Azienda "Piadina Loriana" e della società "Swedish Green Food Company AB" . Al netto dell'effetto dell'applicazione dell'IFRS16 al 30 settembre 2021 la PFN è pari a 24,2 milioni di euro.