Wizz Air acquista e prenota quasi 200 A321 entro il 2030

Wizz Air

Airbus

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo ungherese, ha siglato uncon, costruttore multinazionale europeo di aeromobili con sede in Francia, per, che sono previsti in consegna tra il 2025 e il 2027, opzionando altri 94 velivoli A321 entro il 2030.Con questa nuova operazione di acquisto, Wizz Air ha. A questi si aggiungeper 19 A321neo e 75 A321neo, per un totale di 429 aerei. Con il progressivo ammodernamento della flotta, Wizz Air conta di ridurre le emissioni di Co2 per passeggero chilometro del 25% entro il 2030.