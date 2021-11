Energica, OPA Ideanomics non rientra in applicabilità golden power

Energica Motor Company

(Teleborsa) -, società operante nel mercato della produzione e commercializzazione di moto elettriche e quotata su Euronext Growth Milan, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che l'offerta pubblica di acquisto () volontaria totalitaria promossa da Ideanomics "nell'ambito di applicabilità della normativa di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, in materia di".Risulta quindidell'offerta previste dall' accordo quadro concluso in data 15 settembre 2021 (tra CRP Meccanica S.r.l., Maison-ER & Cie S.a., CRP Technology S.r.l., Andrea Vezzani e Giampiero Testoni ed Energica con Ideanomics), e modificato in data 29 ottobre 2021