Sabaf, Banca Akros alza il target price

Salcef

Salcef Group

(Teleborsa) - L'Ufficio studi diha deciso, in seguito alla trimestrale, dil'su, azienda italiana specializzata nella costruzione e nel rinnovamento di infrastrutture ferroviarie e per la mobilità urbana. Gli esperti hanno portato la previsione di quotazione adai 22 euro indicati in precedenza e hanno mantenuto il giudizio "".Intanto, a Milano, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 21,3 euro, con un calo dello 0,47%.