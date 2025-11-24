Milano 10:55
Azioni proprie, Finanza
Sabaf, acquistate azioni proprie per per 49.621 euro
(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025, Sabaf ha comunicato che, tra il 17 e il 21 novembre 2025, ha acquistato complessivamente 3.648 azioni ad un prezzo medio unitario di 13,5913 euro per azione e per un controvalore pari a 49.621,00 euro.

A seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 21 novembre, un totale di 264.977 azioni proprie, pari al 2,089% del capitale sociale.

A Milano, intanto, il produttore di attrezzature domestiche da cucina amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 13,5 euro.



