Sabaf, acquistate azioni proprie per per 49.621 euro

Sabaf

produttore di attrezzature domestiche da cucina

(Teleborsa) - Nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 3 novembre 2025,ha comunicato che, tra il 17 e il 21 novembre 2025, hacomplessivamentead un prezzo medio unitario di 13,5913 euro per azione e per unpari aA seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 21 novembre, un totale di 264.977 azioni proprie, pari al 2,089% del capitale sociale.A Milano, intanto, ilamplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 13,5 euro.