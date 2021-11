Assegno Unico, arriva il via libera del Consiglio dei Ministri

(Teleborsa) -che entreràfatta salva la facoltà di presentare domanda a partire dal 1° gennaio, per coprire il periodo che intercorre fra marzo di ogni anno e febbraio dell'anno successivo. Il provvedimento passeràcompetenti delleper il parere, prima del via libera definitivo. Per questa misura vengonche saliranno progressivamente sino ad arrivare a 19 miliarid nel 2029.L'Assegno Unico universale che viene riconosciuto sia aisia agliviene erogato dall'INPS sempre su richiesta dei nuclei familiari,, e va a sostituire tutti i vecchi aiuti alla famiglia come il bonus bebè e gli assegni familiari. L'Assegno Unico sarà erogato anche aicon permesso di soggiorno, permesso di lavoro o di ricerca superiore a sei mesi.L'assegno èa partiree non avrà limiti di età per i figli disabili. Andrà al genitore che fa la domanda o a richiesta, anche successiva, in pari misura tra i genitori. Lache possono richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.per ogni figlio minorenne a carico per chi ha unsuperata tale soglia l'assegno andrà a calare progressivamente fino a raggiungere un(25 per i maggiorenni) per Isee oltre 40mila o per chi non presenta l'indicatore della situazione economica familiare.L'assegnoa partire, è prevista unaa figlio in base all'Isee. Dal 2022 sarà prevista inoltre una maggiorazione forfettaria di 100 euro al mese per i nuclei con quattro o più figli. Prevista una ulteriore maggiorazione da 30 euro al mese per ciascun figlio se, che diminuisce al crescere dell'Isee fino ad azzerarsi oltre i 40mila euro. Altri 20 euro al mese per ciascun figlio arriveranno alleindipendentemente dall'Isee.Lericeveranno l'assegno unico senza limiti di età dei figli: 105 euro al mese in più "in caso di non autosufficienza", 95 euro al mese in più "in caso di disabilità grave" e 85 euro in più "in caso di disabilità media".