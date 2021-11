OVS, crescono vendite e generazione cassa. Rimborso anticipato linea bullet

OVS

(Teleborsa) -, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha comunicato che le(dal 1° agosto al 31 ottobre 2021) sono state di circa 378 milioni di euro, in crescita dell'11% rispetto al terzo trimestre del 2019 e del 5% rispetto al terzo trimestre del 2020, "nonostante lo stesso avesse beneficiato di un periodo di saldi concentrato nel mese di agosto", viene sottolineato. Lanel periodo è stata di circa 63 milioni di euro, circa 45 milioni di euro superiore a quella generata nel terzo trimestre del 2019 e circa 10 milioni superiore a quella generata nel terzo trimestre del 2020. Larettificata al 31 ottobre 2021 risulta essere pari a circa 255 milioni di euro, in miglioramento di circa 100 milioni di euro rispetto a quella al 31 ottobre 2020, raggiungendo, con un trimestre di anticipo, il valore di posizione finanziaria netta atteso per fine anno.La società veneta ha annunciato che procederà adi euro. Questo rimborso si somma a quello di 160 milioni di euro effettuato il 10 novembre 2021 a seguito dell'emissione del Sustainability-Linked Bond. Nel complesso, ciò determinerà l'estinzione della linea Term B1 di 250 milioni di euro, che aveva un costo di 400 Bps + Euribor 3M.del business senza ricorrere alle risorse derivanti dall'aumento di capitale, raccolte a fronte di possibili operazioni di M&A", si legge in una nota.