Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Recordati

DiaSorin

Ferrari

Unicredit

Leonardo

Intesa Sanpaolo

Saipem

B.F

GVS

Mutuionline

Sanlorenzo

Autogrill

FILA

ENAV

Banca MPS

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Sostanzialmente stabile l'sulla piazza americana, che segna una variazione percentuale pari a +0,12%. I settori più sotto pressione a Piazza Affari (che ha avuto una performance settimanale in calo di oltre l'1%) sono stati: il FTSE Italia All-Share Travel And Leisure mostra un -4,72% in chiusura, mentre il FTSE Italia All-Share Banks un -3,05%. Strappa TIM, mentre chiudo in territorio positivo Diasorin, che beneficia degli effetti derivanti dalla pandemia che spingono a maggiori test. Questa mattina la presidente della BCE è tornata a ripetere che è molto improbabile che le condizioni per alzare i tassi vengano soddisfatte l'anno prossimo. Intanto, è emerso che sono 6.761 lenei primi nove mesi del 2021.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,48%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.857 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 75,57 dollari per barile, con un ribasso del 4,35%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +118 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,81%.sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,38%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,45%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,42%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre l'1,17%; sulla stessa linea, ilha perso l'1,17%, terminando la seduta a 29.916 punti.In rosso il(-0,98%); con analoga direzione, leggermente negativo il(-0,4%).Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 3,32 miliardi di euro, con un incremento di ben 893,4 milioni di euro, pari al 36,78%, rispetto ai precedenti 2,43 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,05 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,65%),(+2,69%),(+2,38%) e(+2,22%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,14%.Crolla, con una flessione del 3,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,36%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,07%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,72%),(+3,15%),(+2,17%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,34%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,05%.scende del 4,68%.Calo deciso per, che segna un -4,39%.