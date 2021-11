WINDTRE, Gangi: modello "human working" nato dall'ascolto delle persone

(Teleborsa) -, per affrontare al meglio le nuove modalità di lavoro dello, ha definito una serie di, raccolti in un manifesto, in base alle reali esigenze espresse dagli stessi dipendenti dell’azienda., Direttrice Human Resources di WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, sottolinea che "si tratta di un modello pensato e disegnato proprio per le persone, dove la"."Lo smart working in WINDTRE è supportato non solo dalla dotazione di, ma anche da attività die da una. Elementi - spiega la manager - che denotanoadottato per attivare in modo integrato tutte le leve necessarie a supportare le persone e l’organizzazione nel cambiamento"."Dopo aver definito, nel corso dell’ultimo anno, un progetto di, orientato alladell’epidemia Covid, abbiamo deciso - spiega Rossella Gangi - di fissarne i principi fondamentali. Il nostro manifesto promuove unain cui la flessibilità, la centralità delle relazioni umane, l’empowerment, l’attenzione al benessere delle persone sono le parole chiave"."Concetti che descrivono un nuovo modo di lavorare - prosegue la manager - che comporta una profonda trasformazione culturale. WINDTRE ha intrapreso con impegno e consapevolezza questo percorso in linea con i valori di coraggio, responsabilità, fiducia e inclusione su cui ha fondato la propria cultura aziendale".