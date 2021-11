Crolla Rivian dopo stop a sviluppo congiunto di veicolo con Ford

Rivian Automotive

(Teleborsa) - In caduta libera, che si attesta a 120,2, con un. Il produttore statunitense di pick-up elettrici e, storica casa automobilistica statunitense, hanno. "Se si confronta oggi con quando abbiamo originariamente effettuato quell'investimento, molto è cambiato: sia per quanto riguarda la nostra capacità, che per la direzione del marchio; ora per noi è più certo cosa dobbiamo fare", ha detto il CEO di Ford Jim Farley al sito d'informazione The Verge. "Vogliamo investire in Rivian, amiamo il loro futuro come azienda, ma a questo punto svilupperemo i nostri veicoli", ha aggiunto.Per Rivian Automotive, è attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 117,5 e successiva a 114,8. Resistenza a 123,9. Intanto, spicca il volo, che si attesta a 20,21, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 20,52 e successiva a quota 21,44. Supporto a 19,6.