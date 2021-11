AO World taglia outlook su problemi a supply chain e carenze prodotti

Ao World

(Teleborsa) -, rivenditore britannico di elettronica, ha registratopari a 760 milioni di sterline nel semestre chiuso il 30 settembre 2021 (il primo semestre dell'anno fiscale 2022), in aumento del 6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (influenzato dalla pandemia) e del 67% rispetto a due anni fa. L'è stato di 5 milioni di sterline (-84% vs 2020 e +24% vs 2019), lapari a 10 milioni di sterline (-159% vs 2020 e -81% vs 2019).La società ha, citando problemi della catena di approvvigionamento e carenze in alcune categorie di prodotti in vista della cruciale stagione dello shopping natalizio. Ao World prevede ora un profitto core adjusted compreso tra 10 milioni di sterline e 20 milioni di sterline per i 12 mesi che termineranno il 31 marzo 2022, rispetto alla precedente previsione tra 35 milioni di sterline e 50 milioni di sterline."Continuiamo a vederecon scarsa disponibilità in alcune categorie, in particolare nei nostri prodotti più recenti in cui abbiamo meno scalabilità, esperienza e leva finanziaria - si legge nella nota sui conti - Inoltre, i costi di spedizione, i prezzi dei materiali di input e l'inflazione dei prezzi al consumo rimangono incertezze impegnative"."Il risultato di questi fattori è che lsolo otto settimane fa - viene aggiunto - Di conseguenza, ora prevediamo che le entrate del gruppo per l'intero anno saranno comprese tra la stabilità e un -5% anno su anno, con l'EBITDA rettificato tra 10 e 20 milioni di sterline"."Stiamo lavorando duramente per risolvere alcune delle sfide attuali che il nostro settore sta affrontando - ha commentato il fondatore e amministratore delegato di AO, John Roberts - Abbiamoi e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner produttori in modo che i clienti possano ottenere ciò di cui hanno bisogno".