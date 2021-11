Best Buy paga dazio con vendite inferiori alle attese

Best Buy

Best Buy

S&P-500

Best Buy

(Teleborsa) - Affonda sul mercato, che soffre con un calo del 15,83% dopo aver annunciato di prevedere vendite inferiori alle attese nel trimestre chiave natalizio,"Abbiamo ottenuto risultati record nel terzo trimestre, tra cui una crescita del 2% delle vendite comparabili nazionali dopo il +22,6% dello scorso anno, poiché i nostri leader hanno continuato a guidare nuovi modi di operare e i nostri dipendenti hanno continuato a fare cose straordinarie per supportare le esigenze tecnologiche dei nostri clienti in modo informato, veloce e conveniente", ha affermato Corie Barry, CEO di Best Buy.Best Buy prevede vendite comparabili del quarto trimestre tra un calo del 2% e un aumento dell'1%, il cui punto medio è inferiore alle stime degli analisti per un aumento dello 0,1%, secondo i dati di Refinitiv. Il fatturato degli ultimi tre mesi dell'anno dovrebbe essere compreso tra 16,4 miliardi e 16,9 miliardi di dollari.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Tecnicamente,è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 118,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 114,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 123,2.