IEG, Vicenzaoro January 2022 torna in presenza con il claim "All at once"

(Teleborsa) -il Salone internazionale del gioiello che raccoglie tutta la filiera dell'eccellenza orafa e gioielliera internazionale, organizzato da(IEG) torna in presenza dal 21 al 26 gennaio 2022 nel quartiere fieristico vicentino.Con il supporto dele dell', la manifestazione con un pubblico internazionale – tradizionalmente primo appuntamento dell'anno per il settore orafo-gioielliero – accoglierà visitatori, espositori, buyer e operatori provenienti da diversi paesi del mondo, in particolare da Europa e Middle-East.Il– spiega una nota – vuole rappresentare l'impegno di IEG a proporre all'interno di un'unica manifestazione tutto ciò che ruota intorno al mondo del gioiello e del prezioso. "Questa – sottolinea IEG – la vocazione dell'evento quale piattaforma dinamica che ottimizza i percorsi d'acquisto, facilita il cross selling, rivela le ultime tendenze e innovazioni, aiuta ad ampliare il networking. Dalle pietre preziose al gioiello finito, dalle tecnologie di lavorazione al packaging, dall'orologio di ieri e di oggi al gioiello vintage, dalla passione alla professione, tutto convergerà in un unico spazio di business e in un unico momentum. Ogni singolo attore della filiera avrà l'opportunità di trovare in un unico luogo risposte alle necessità di domanda e offerta di tutta l'Industry".In contemporanea le tecnologie e le innovazioni di processo torneranno sempre più centrali e protagoniste con. Si tratta del, lo spazio che guarda al futuro e all'evoluzione del making of dei preziosi organizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana di Fabbricanti ed Esportatori di Macchine Orafe.l'appuntamento dedicato all'di pregio aperto al pubblico di appassionati e collezionisti, che per questa edizione ospiterà anche una selezione di marchi di orologeria contemporanea e di grande potenziale.Fuori dagli spazi espositivi in programma – in collaborazione con ilgiunto alla sua settima edizione, che proporrà un'offerta artistica e di intrattenimento.A Vicenzaoro sarà in vigore il, primo player fieristico e congressuale in Italia accreditato GBAC STAR, il programma globale di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per ambienti e personale promosso dal Global Biorisk Advisory Council (GBAC).