TIM, Vivendi: non vendiamo quota, siamo investitore di lungo termine

(Teleborsa) -"è unin". È quanto ha affermato un portavoce del gruppo che fa capo a Vincent Bolloré, primo azionista del gruppo di telecomunicazioni italiano. I francesi ribadiscono "la volontà di collaborare con le autorità e istituzioni italiane per il successo della società" e, per quanto riguarda l'attuale offerta del fondo KKR , riaffermano che questa "non rispecchia il reale valore di TIM".dopo l'exploit di ieri (ha chiuso la seduta a +30,25%) e gli acquisti proseguiti questa mattina in apertura di seduta. Le azioni disi attestano verso metà seduta a 0,4484, con un calo dello 0,64%. Il titolo, interessato da una certa volatilità, è stato anche sospeso durante la mattinata. Sull'andamento del titolo possono incidere prese di profitto dopo il rialzo di ieri e l'andamento negativo dei mercati europei.Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area divista a 0,4332 e successiva a quota 0,4181. Resistenza a 0,4679.