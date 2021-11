Banca Mediolanum: morto Ennio Doris, fondatore e presidente onorario

Banca Mediolanum

Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum. "Si è spento questa notte alle ore due e dodici minuti, all'età di 81 anni", si legge in una nota della società. A darne notizia la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo, con la famiglia che "desidera che chiediamo di voler rispettare". "Tutti i Family Banker, i dipendenti e i collaboratori di Banca Mediolanum si stringono uniti e partecipi attorno alla famiglia Doris e, con enorme commozione, rendono omaggio a Ennio Doris", viene aggiunto. A inizio novembre, l'assemblea degli azionisti di Banca Mediolanum aveva nominato Ennio Doris alla carica di presidente onorario della banca a tempo indeterminato. La proposta era arrivata dal CdA dopo la decisione dello stesso Ennio Doris a fine settembre. "Superando la soglia degli 80 anni penso sia venuto il momento di ridurre almeno in parte il mio impegno quotidiano nella Banca", aveva detto in quell'occasione. Dopo aver concluso gli studi di ragioneria, dal 1960 al 1968 Ennio Doris ha lavorato presso la. Dal 1969 al 1971 è stato consulente finanziario presso (Gruppo Imi) occupandosi di risparmio gestito e dal 1971 al 1981 si è affermato professionalmente in, arrivando a gestire un gruppo di 700 consulenti. Nel febbraio 1982 ha fondato, con il Gruppo Fininvest, importante rete di intermediazione finanziaria che dal giugno 1997 è diventata Banca Mediolanum di cui è stato fin dall'inizio Presidente del Consiglio di Amministrazione. Dal 2000 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere in Mediobanca e di Banca Esperia. Dal 1996 e fino all'avvenuta fusione per incorporazione di Mediolanum in Banca Mediolanum in data 30 dicembre 2015 è stato Amministratore Delegato di Mediolanum.