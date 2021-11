Mulberry, fatturato supera livelli pre-pandemia. Titolo vola a Londra

Mulberry

Mulberry

(Teleborsa) -, azienda di abbigliamento britannica conosciuta per gli articoli di pelletteria di alta fascia, ha registratopari a 65,7 milioni di sterline nel semestre terminato il 30 settembre 2021, in aumento del 34% sui 48,9 milioni di sterline dello stesso periodo dello scorso anno e del 3% sui livelli pre-pandemia. L'è stato di 10,2 milioni di sterline (l'anno scorso aveva registrato una perdita di 2,4 milioni di sterline), incluso un profitto una tantum derivante dalla cessione del contratto di locazione di Parigi di 5,7 milioni di sterline. Ilè al 69% (59% un anno fa), "grazie a un focus strategico sulle vendite a prezzo pieno e una maggiore efficienza dei volumi", viene sottolineato."Sono orgoglioso delle prestazioni di Mulberry durante il periodo - ha commentato il- La nostra strategia a lungo termine, vale a dire i nostri prodotti innovativi e sostenibili realizzati nelle nostre fabbriche di Somerset a emissioni zero, il nostro modello di distribuzione omnicanale leader di mercato e la nostra espansione nella regione dell'Asia Pacifico, ha portato una forte performance finanziaria".La società ha fornito dettagli anche sulle performance delle ultime settimane. Le entrate al dettaglio nelle 8 settimane fino al 20 novembre 2021 sono aumentate del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il margine lordo nella seconda metà dovrebbe essere simile o leggermente superiore al 67% raggiunto nella seconda metà dello scorso anno. "Si prevede che il gruppo continuerà a generare liquidità dalle operazioni nel secondo semestre e, con le sue passività differite che si prevede di liquidare,", si legge nella nota sui conti.Intanto, è ottima la performance disulla Borsa di Londra, dove si attesta a 360 con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 399,2 e successiva a 487,9. Supporto a 310,4.