Wall Street in ribasso vede Fed più aggressiva

GAP

Nordstrom

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

materiali

Chevron

Salesforce.Com

Nike

American Express

Walgreens Boots Alliance

NetApp

Dollar Tree

Fiserv

Akamai Technologies

Autodesk

Tesla Motors

Bed Bath & Beyond

Moderna

(Teleborsa) - Partenza cauta per la borsa di Wall Street con il poco sostegno che arriva dai dati macro americani pubblicati prima dell'Opening Bell. Come il PIL sotto le stime degli analisti e le richieste di sussidi disoccupazione ai minimi dal 1969. In serata saranno anche diffusi i verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve.L'attenzione degli investitori resta focalizzata sulche scontano la prospettiva di una banca centrale orientata a una politica monetaria sempre meno accomodante.Sul fronte societario, non aiutano neanche le le trimestrali negative di due importanti società retail,, che segnalano i continui problemi della aziende sul fronte della supply chain.Domani, giovedì 25 novembre, la borsa sarà chiusa per ilmentre la seduta di venerdì sarà caratterizzata dalla chiusura anticipata dei mercati statunitensi per ilSulle prime rilevazioni, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,59%; sulla stessa linea, cede alle vendite l', che retrocede a 4.663 punti. In discesa il(-0,96%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,64%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,38%),(-0,86%) e(-0,70%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,87%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,73%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,10%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,06%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,29%),(+2,26%),(+0,85%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -13,97%.Sensibili perdite per, in calo del 3,84%.In apnea, che arretra del 3,23%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,89%.