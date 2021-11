Eni aderisce all'iniziativa "Orange the World" contro la violenza sulle donne

Eni

(Teleborsa) -, la campagna delle Nazioni Unite che prende il via oggi, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sino al 10 dicembre, anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani.Questa sera dalle ore 21 alle 24, la storicaa Roma,la scritta, a voler testimoniare la vicinanza alle donne vittime di violenza. Eni dedicherà a questo tema ampio spazio sul proprio sito eni.com e sulla intranet aziendale MyEni, promuovendo unaper sensibilizzare tutti i dipendenti.Eni conferma così il proprioe per la lotta contro ogni forma di discriminazione e maltrattamento, sottolineando come la violenza contro le donne sia una delle più pervasive violazioni dei diritti umani a livello globale. Il Gruppo ènella promozione della parità di genere per raggiungere l'uguaglianza e l'empowerment (maggiore forza, autostima e consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze, una prioritàdell’Agenda 2030, che la società ha inserito nella sua mission aziendale.