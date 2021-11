Alerion aggiorna guidance, nel 2021 utile in crescita a 39 milioni

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Il CdA diha esaminato l’aggiornamento della Guidance 2021 e la previsione per Guidance relativa all’anno 2022. Per l'anno in corso la previsione è rialzo per l’ EBITDA consolidato, ora pari a circa 115 milioni di euro (in precedenza 108 milioni di euro) e la previsione dell’consolidato, ora pari a circa 39 milioni di euro (in precedenza 30 milioni di euro).Per quanto concerne la potenza installata a fine 2021 il gruppo precisa che "l’incremento pianificato a inizio dell’anno, pari a 169 MW, si attesterà a circa 22 MW, soprattutto a causa di uno slittamento delle tempistiche di consegne delle forniture, derivante dalle problematiche di approvvigionamento e di logistica che stanno caratterizzando lo scenario internazionale. Si prevede che gran parte dello slittamento verrà recuperato nel corso del 2022".Laal 31 dicembre 2021 è attesa pari a circa 510 milioni di euro (rispetto ai circa 447 milioni di euro comunicati in data 9 luglio 2021), anche conseguentemente ai minori investimenti effettuati e alla mancata realizzazione dell’aumento di capitale previsto.: EBITDA consolidato previsto per l’anno 2022 pari a circa 165 milioni di euro e utile netto consolidato pari a circa 75 milioni di euro.Il CdA ha inoltre deliberato l’avvio dei lavori di revisione dei contenuti del “Piano Industriale 2021 – 2023”, approvato in data 2 febbraio 2021 e aggiornato dallo stesso in data 9 luglio 2021, tenuto conto dell’attuale positivo contesto di mercato, collegato prevalentementeall’aumento dei prezzi dell’energia elettrica, nonché l’avvio di un processo di riorganizzazione strategica finalizzato alla individuazione di un partner industriale o finanziario che assicuri alla società le risorse finanziarie necessarie per sostenere il programma di investimenti dei prossimi anni.Il Consiglio ha quindi deliberato di non esercitare la delega adconferita dall’Assemblea straordinaria degli Azionisti di Alerion in data 26 marzo 2021 e avente come termine finale la data del 31 dicembre 2021.