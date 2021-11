Amplifon, il calendario finanziario del 2022

Società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) - La, quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2022 per l'esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di AmministrazioneCDA: Approvazione del Bilancio consolidato e del Progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e proposta di destinazione del Risultato 2021Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaAssemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del Risultato 2021 (unica convocazione)CDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione del primo trimestre 2022Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale 2022Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCDA: Approvazione del Resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2022Appuntamento: Conference call con la comunità finanziariaCon riferimento alla politica dei, i vertici di Amplifon hanno anticipato che il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo relativo all'esercizio 2021 sarà maggio 2022