Ariston debutta su Euronext Milan: è la più grande IPO del 2021

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, nei componenti e nei bruciatori, ha. Si tratta delladi Piazza Affari (dopo) e porta a 234 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Milan. In tarda mattinata, il titolo scambia a 9,99 euro per azione, in ribasso del 2,5% rispetto al prezzo di collocamento fissato a 10,25 euro, nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata tra 10,25 e 12,00 euro. A incidere negativamente sul primo giorno di negoziazioni è però un calo generalizzato dei mercato globali, sui timori di diffusione di una nuova variante del coronavirus.In fase di collocamento Ariston Group ha802 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di esercizio integrale dell’over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 915 milioni di euro. Laimplicita indicata dalla società, tenuto conto delle diverse categorie di azioni, è di 3,375 miliardi di euro e rappresenta"La quotazione di oggi in Borsa rappresenta un passo importante nel percorso di Ariston Group, già forte di oltre 90 anni di storia - ha commentato il- È un riconoscimento alla dedizione, professionalità e passione di tutte le nostre persone, che hanno reso possibile il raggiungimento di questo traguardo.testimonia l’attrattività della nostra mission, comfort sostenibile per tutti, e il ruolo che il settore e il nostro gruppo possono avere nella transizione energetica"."Grazie alla quotazione rafforzeremo il nostro potenziale di crescita, continuando con il nostro solido percorso di- ha aggiunto Merloni - Il nostro obiettivo è continuare ad essere un player di riferimento nelle soluzioni per il comfort sostenibile nell’acqua calda e nel riscaldamento, rinnovando le nostre ambizioni per il futuro".