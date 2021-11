Snam, Alverà guarda al futuro: dalla Gigafactory allo stoccaggio

Snam

(Teleborsa) -punta alla realizzazione in Italia dellaper la produzione di idrogeno. Lo ha confermato l, alla presentazione del Piano, ricordando che il progetto di inserisce nell'ambito del programma IPCEI, relativo ad importanti progetti di interesse europeo.La realizzazione della Gigafactory - ha spiegato il manager - passa attraverso la partecipata De Nora e vede: "Stimavamo 25 Giga per portare il gas sul mercato ed essere competitivi- ha spiegato - e invece oggi vediamo una domanda che già è arrivata a 90 giga"., la società italiana attiva nel settore dello stoccaggio, che Snam punta a far diventare u. Oggi, Stogit ha una quota di mercato del 16% in Europa ed è seconda al mondo dopo i russi.Alverà non ha voluto neanche commentare i rumors che parlano dell'interesse all'acquisto di quote della società, sottolineando che il Gruppo vede l'operazione più in ottica industriale che finanziaria.