Unicredit, il calendario finanziario del 2022

Istituto di credito

(Teleborsa) - L'ha reso noto in un comunicato il calendario finanziario per l'anno 2022:CDA: Risultati di Gruppo 4Q21 e FY2021 (approvazione del Consiglio di Amministrazione)Appuntamento: Conference call per la Presentazione dei risultati di Gruppo 4Q21 e FY21. Pubblicazione risultatiCDA: Progetto di Bilancio UniCredit e Bilancio Consolidato al 31.12.2021 (approvazione del Consiglio di Amministrazione)Assemblea: Assemblea Ordinaria degli azionistiCDA: Trimestrale Consolidata al 31.3.2022 (approvazione del Consiglio di Amministrazione)Appuntamento: Conference call per la Presentazione dei risultati di Gruppo 1Q22. Pubblicazione risultatiCDA: Semestrale Consolidata al 30.6.2022 (approvazione del Consiglio di Amministrazione)Appuntamento: Conference call per la Presentazione dei risultati di Gruppo 2Q22 e 1H22. Pubblicazione risultatiCDA: Trimestrale Consolidata al 30.9.2022 (approvazione del Consiglio di Amministrazione)Appuntamento: Conference call per la Presentazione dei risultati di Gruppo 3Q22 e 9M22. Pubblicazione risultati