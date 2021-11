Lapi Gelatine acquista spagnola Junca Gelatines: intervengono MPS e SICI SGR

Gruppo Montepaschi

(Teleborsa) -, con un'operazione internazionale sostenuta da un, la Corporate e Investment Bank del, in aggiunta aled all'(Sviluppo Imprese Centro Italia) che ha sottoscritto un aumento di capitale tramite il Fondo Rilancio e Sviluppo.L'acquisizione del competitor spagnolo rappresenta per Lapi Gelatine e per la holding di controllo unsullo. L'operazione è stata conseguita(holding che controlla il distributore internazionale di materie prime Disproquima attivo nel mercato Life Science).Si è trattato di, che abbina(investimento, partecipazioni e credito) col concreto supporto alla crescita di fatturato e quote di mercato. Un momento di svolta epocale per il Gruppo, che per la prima volta si apre ad un capitale esterno, per la creazione di un polo europeo della gelatina."L'obiettivo di questa acquisizione è quello di rafforzare la nostra posizione nel settore gelatine, investendo nell’ampliamento di un mercato nel quale siamo già un player riconosciuto a livello internazionale e nel quale le previsioni di crescita sono molto alte", ha commentato il Presidente del gruppo"Con questa importante operazione col Gruppo Lapi, MPS Capital Services conferma il suo convinto sostegno a piani strategici di crescita interna ed internazionale di realtà imprenditoriali d’eccellenza", ha dichiarato il Direttore Generale di MPSCS,"Siamo molto soddisfatti di aver investito in una realtà come Lapi Gelatine che rappresenta un esempio concreto di economia circolare e di dinamismo industriale", ha commentato il presidente di SICILapi Gelatine è stata assistita da Deloitte in qualità di Financial e Legal advisor e da MPS Capital Services in qualità di advisor finanziario per la definizione della struttura dell’operazione e di banca finanziatrice. Quest’ultima, nelle attività di consulenza legale legate alla concessione del finanziamento, è stata assistita dallo Studio Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.