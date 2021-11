Stellantis, accordo con Factorial Energy per sviluppo batterie veicoli elettrici

Stellantis

(Teleborsa) -e Factorial Energy hanno siglato unper implementare la tecnologia di Factorial dellead alta tensione per applicazioni di trazione. L'accordo prevede anche un investimento strategico da parte di Stellantis, anche se non sono stati diffusi dettagli specifici. Factorial, spiega una nota, ha sviluppato un'innovativa tecnologia sullo stato solido in grado didelle batterie. La tecnologia sviluppata dalla società statunitense è integrabile nelle infrastrutture già esistenti per la produzione delle batterie agli ioni di litio."Il nostro investimento in Factorial e in altri partner autorevoli specializzati nello sviluppo di batterieper il nostro portfolio di veicoli elettrici - ha dichiarato il CEO di Stellantis,- Iniziative come questa ridurranno il time to market e renderanno più conveniente la transizione alla tecnologia a stato solido"."È un grande onore collaborare con Stellantis, uno dei principali attori della mobilità globale, che include nel suo portfolio alcuni dei marchi automotive più iconici al mondo - ha commentato, co-fondatore e CEO di Factorial Energy - Per noi è una straordinaria occasione per promuovere l'adozione della nostra tecnologia legata alle batterie a stato solido, una tecnologia pulita, efficiente e sicura".