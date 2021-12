Giornata di forti rialzi per Piazza Affari e l'intera Europa

Stellantis

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. Gli Eurolistini hanno beneficiato dell', all'indomani delle vendite legate ai timori di inflazione e alla nuova variante Omicron. La migliore delle blue chip è, grazie ai dati sulle immatricolazioni in Francia a novembre che mostrano un miglioramento rispetto ai mesi precedenti. La più venduta è, in controtendenza rispetto a ieri; la società di diagnostica ha comunicato che i suoi test molecolari individuano anche la variante Omicron. ha ricevuto il via libera di Borsa Italiana all'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, con ilprevisto per venerdì 3 dicembre.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,132. Lieve aumento dell', che sale a 1.783,5 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 3,04%.Sale lo, attestandosi a +135 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,98%.vola, con una marcata risalita del 2,47%, brilla, con un forte incremento (+1,55%), e ottima performance per, che registra un progresso del 2,39%.Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno del 2,16%; sulla stessa linea, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 28.920 punti.Effervescente il(+2,12%); sulla stessa linea, ottima la prestazione del(+1,73%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,25 miliardi di euro, in calo del 52,22%, rispetto ai 4,71 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,73 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,71 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,68%),(+4,28%),(+4,13%) e(+4,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,10%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,76%.Tra i(+16,73%),(+6,91%),(+4,99%) e(+4,75%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,75%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,92%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.