Calo nei mercati europei, Milano inclusa

(Teleborsa) -, stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee, mentre si muovono in modo contrastante i future statunitensi dopo i segnali sempre più di inasprimento e anti inflazionistici della Federal Reserve.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,134. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.777,8 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,24%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,56% a quota +136 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,97%.in caduta libera, che affonda dell'1,59%, sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,93%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,33%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre l'1,40%; sulla stessa linea, perde terreno il, che retrocede a 28.513 punti, ritracciando dell'1,41%.In netto peggioramento il(-1,66%); come pure, pessimo il(-1,97%).Unaper Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,18%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,53 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,52%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,61%),(+1,16%) e(+0,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,28%.Sensibili perdite per, in calo del 3,75%.In apnea, che arretra del 3,25%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,20%.