Clima e transizione: la parola d'ordine è "cooperazione"

Eni

(Teleborsa) - ", lo vediamo ogni giorno, il 90% di tutte le centrali istallate nel 2021 è da fonti rinnovabili ed il solare ha la leadership nel nuovo mercato elettrico". Lo ha detto il, in occasione della sua visita a Roma per unintitolato "World Energy Outlook 2021 - L'Italia e la transizione energetica tra Cop26 e scenari globali".Il messaggio che l'ultima edizione del WEO vuole dare - ha spiegato Birol - è che ", senza escludere nessuno, ed abbiamoauto elettriche, carbon capture e così via, per centrare l'obiettivo di riduzione delle emissioni".Il Direttore dell'AIE ha tenuto anche a sottolineare che ilnon sarà improvviso, "dal giorno alla notte", ma sarà. Birol ha anche riconosciuto l'importanza della leadership dell'UE ed il suo ruolo chiave per la decarbonizzazione.L'evento si è tenuto al, un luogo simbolo per l'Eni. L'Amministratore delegatoha ricordato che il processo di transizione dell'Eni è iniziato nel 2014, in coincidenza con la crisi dell'oil&gas, che ha stimolato la ricerca di "alternative" al core business. Una scelta che nel tempo ha visto il- dalle bioraffinerie alla carbon capture - per arrivate a delineare una strategia che ha come obiettivo il Net Zero.A proposito del problema dellax, Descalzi ha sottolineato che, dove tutti pagano la tassa sulle emissioni, a partire da Cina, Stati Uniti e Russia, altrimenti ne va della competitività di Paesi come l'Europa che hanno una carbon tax che ha raggiunto circa 70 dollari.Il tema dellae è stato condiviso da tutti gli ospiti all'evento, compreso il Vicepresidente europeche ha parlato dellanel campo della transizione energetica e della necessità di esercitarla dentro e fuori i suoi confini. Il commissario ha messo il punto anche su un altro aspetto cruciale, il bilanciamento fra la transizione climatica e la sua accettabilità sociale, sottolineando "quello che nn dobbiamo fare è rendere la transizione difficile da realizzare perché non accettata".A Proposito del, Gentiloni ha riconosciuto la difficoltà di mettere a terra risorse ingenti e l'impegno richiesto per farlo, ma ha sottolineato che "senza transizione climatica, la forza e competitività della manifattura italiana sarà messa a rischio e l'utilizzo delle risorse sarà".Anche il Ministro degli esteriha parlato dell'importanza di uned ha fatto cenno alla Cop 26 ed al fondo di 100 miliardi di dollari per sostenere la transizione dei Paesi in via di Sviluppo, che necessariamente andrà a favorire la sponda a Sud del Mediterraneo, con implicazioni anche sul fronte geopolitico e delle migrazioni.