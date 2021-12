Enel chiude centrale a carbone di La Spezia

Enel

(Teleborsa) -annuncia ladella centrale termoelettrica “Eugenio Montale” di. La chiusura della centrale segue l'autorizzazione del Ministero della Transizione Ecologica e rappresenta un ulteriore passo avanti nell’impegno del Gruppo verso un modello sempre più sostenibilee la sostituzione progressiva delle fonti fossili per la produzione di energia.Enel ha giàle centrali a carbone di, died il Gruppo 2 della centrale “Federico II” di. Con la chiusura die dei gruppi 1 e 2 della centrale “Andrea Palladio” di, già ricevuta, saranno dismessi quest’anno ulteriori 870 MW., Direttore Enel Italia parla di unsottolinea che in Italia sono stati dismessi complessivamente 1.900 MW di capacità a carbone.A livello globale, a partire dal 2019 la capacità installata di Enel da fonti rinnovabili ha superato per la prima volta quella da fonti termoelettriche.