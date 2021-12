Health Italia sceglie The Skill per la brand reputaton

Health Italia

(Teleborsa) -, holding quotata in Borsa ed attiva nella sanità integrativa e nel welfare, sceglie lo studio di comunicazione The Skill per un progetto di tutela reputazionale, brand awareness e brand reputation.Il team di The Skill, coordinato dall’Head of Corporate Communication Alessandro Benigno e dal Ceo Andrea Camaiora, opera in collaborazione con l’avvocato Gianluca Massimei, Equity Partner di Nctm Studio Legale.Health Italia ha recentemente confermato la propria centralità nel settore di riferimento, con ricavi totali a 24,4 milioni di euro al 30 settembre 2021, in crescita del 24% circa rispetto al terzo 2020 (19,7 milioni di euro). C'è stata una contribuzione rispettivamente del 72% dalla divisione Healthcare and Services, del 21% dalla divisione Medical services, e del 7% della divisione Nutraceutical & Cosmeceutical. L'EBITDA è pari a 3,3 milioni di euro (+47%), mentre l'EBITDA Margin si attesta al 13,4% dei ricavi netti.