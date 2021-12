Orario invernale Trenitalia, mobilità integrata a sostegno del turismo e della ripresa

(Teleborsa) - Oltreper unire fra loro le grandi città, con sei Frecciarossa al giorno in più tra Roma e Milano e quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma,con maggiore frequenza, treni diretti eper raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia, collegando fra loro le porte di accesso al Paese. Sono solo alcune delle novità dell'(Gruppo FS Italiane), secondo quanto presentato oggi a Milano da Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale della società. L'orario invernale 2021-2022 sarà in vigore da domenica 12 dicembre.L'offerta prevede ancheper le medie località e i capoluoghi di provincia, passando per i luoghi turistici e per raggiungere importanti eventi culturali in tutta Italia con collegamenti senza cambi. Inoltre, sono state annunciatecon i suoi 6.800 treni quotidiani, per visitare luoghi di alto valore cultuale e paesaggistico, anche in sella alla propria bicicletta grazie agli, con punti di ricarica per le e-bike. La flotta regionale, già rinnovata per circa il 50%, vedrà nel 2022 l'arrivo di 105 nuovi treni.Sul fronte delle tariffe, dal 18 dicembre anche per biglietti in tariffa Economy e Supereconomy sarà possibile ottenere, aggiungendo l’opzione rimborso in fase di acquisto. Per quanto riguarda la sicurezza, è stata estesa l'installazione dei dispenser Amuchina, oltre che sui treni Regionali, anche su Frecce e Intercity, confermando tutte le altre misure già adottate sin dai primi giorni del periodo pandemico come la differenziazione fra porte di entrata e di uscita dei treni.Con l'orario invernale 2021-2022, sono quattro i Frecciarossa no-stop, due in partenza la mattina, uno da Roma e uno da Milano, e due nel pomeriggio per tornare in città al termine della giornata lavorativa. Inoltre, 6 Frecciarossa in più portano a 76 al giorno i collegamenti fra Milano e Roma, con più posti disponibili grazie all'utilizzo di due convogli accoppiati nelle fasce orarie a maggior domanda. Aumentano anche i collegamenti in Frecciarossa fra, con 32 treni al giorno. Fraè possibile viaggiare con Frecciargento in meno di 4 ore.Trenitalia vuole rendere possibile raggiungere le località di montagna senza la macchina, arrivando nelle più prestigiose mete turistiche grazie al Regionale con 526 collegamenti per la neve. Dal 12 dicembre sarà possibile spostarsi trasenza cambio in meno di 2 ore. Gli sciatori liguri e francesi avranno a disposizione 12 collegamenti aggiuntivi tra. Non possono certamente mancare le: si torna in pista ad Arabba, Alleghe e Belluno grazie ad Alleghe Link la combinazione integrata treno+bus.Per chi sceglie l’Alta Velocità sono previsti due Frecciarossa da Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Reggio Emilia AV, Milano, Torino direttamente pere 10 collegamenti treno+bus con FrecciaLink al giorno nei weekend per raggiungere Cortina e Cadore, Madonna di Campiglio, Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme, Courmayeur. Nuovi collegamenti Frecciarossa senza cambio, con partenza mattutina, collegherannoTrenitalia intende offrire più collegamenti e maggiore frequenza nel periodo natalizio e, più in generale, in tutto l'orario invernale 2021-2022. Più frequenti i collegamenti delle Frecce da e per la. In particolare, due corse Frecciargento in più portano a 14 i collegamenti al giorno fra Roma e Puglia. Aumentano anche i collegamenti Frecciarossa sulla linea Adriatica con l’upgrade da Frecciargento e da Frecciabianca, in quest’ultimo caso migliorando anche i tempi di viaggio fino a circa 30 minuti per la rotta Milano – Lecce. Anche da e per lamigliorano i collegamenti con la novità di due Frecciarossa al giorno fra Venezia e le città calabresi, in sostituzione degli attuali Frecciargento, con un totale di 16 corse Frecce fra Roma e la Calabria. Confermate inoltre le sei corse che collegano la regione a Milano. Per raggiungere o partire dallagli orari delle Frecce sono stati programmati per avere una migliore connessione con i mezzi veloci di BluJet. Sicilia, Puglia e Calabria sono raggiungibili anche con gli Intercity e Intercity Notte che collegano dalle grandi città ai capoluoghi di provincia per i luoghi a maggior interesse turistico e gli eventi culturali del Paese.Con gli Eurocity e gli Euronight è possibile raggiungere anche l’estero. Quattro treni notturni, da Milano-Verona-Padova e da Roma-Firenze, collegano l’Italia con l’Austria e la Germania. Per arrivare insono disponibili 40 treni al giorno, con il nuovo collegamento diretto Bologna-Zurigo via Milano, due nuovi collegamenti con Basilea via Domodossola e un maggior numero di treni diretti a Lucerna e Basilea da Milano via Chiasso. Due treni al giorno collegano l’Italia alla Germania, fino a