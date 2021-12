Aeroporto di Fiumicino inclusivo e sostenibile: il viaggio di due atleti a ridotta mobilità

Atlantia





(Teleborsa) -, alla modernità, all’innovazione e alla sostenibilità. Questo messaggio è stato rilanciato, nella Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità, da un video della società di gestione, controllata daholding che ha messo la sostenibilità e l'inclusione al centro della sua strategia.Il video vede, ginnasta ritmica Special Olympics, e il paralimpico, specializzato nella disciplina della sciabola e la spada, che si muovono come abituali passeggeri in aeroporto nel percorso dal check-in all'imbarco.Nel video-racconto i due campioni olimpici, in tuta ufficiale,, interagiscono con il personale aeroportuale,dal personale di AdR, dalla Polizia di Stato e dal personale della compagnia aerea emiratina Etihad.Da un lato i due atleti che vivono i loro sogni di gloria e le speranze di una vittoria, dall'altro il personale dell'aeroporto che con orgoglio accompagna i due campioni verso la competizione, attraversando un aeroporto amichevole ed inclusivo: dal check-in al duty free, dallo stop al bar per un caffè ai saluti nella sala d'imbarco da parte delle hostess e del personale di Adr Security, Adr Assistance, della ristorazione e della polizia.Gesti che fanno rivivere alcuni momenti vissuti la scorsa estate, quando il personale dsi è trovato al fianco degli atleti azzurri, protagonisti di tanti successi alle Paralimpiadi di Tokyo, dopo aver ricevuto unacon nozioni di fisiologia, primo soccorso, tecniche di funzionamento delle sedie a ruote e linguaggio dei segni.