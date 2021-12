Atlantia, ok da assemblea a buy-back per un massimo di 2 miliardi

Atlantia

(Teleborsa) - I soci di, holding quotata su Euronext Milan e focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità, hanno approvato con il voto favorevole del 99,29% del capitale sociale rappresentato in assemblea ilfinalizzato a riconoscere agli azionisti una remunerazione straordinaria e aggiuntiva rispetto alla distribuzione di dividendi. Il CdA è stato autorizzato ad acquistare, entro i prossimi 18 mesi, massimo 125.000.000 azioni proprie per un corrispettivoCoerentemente con gli obbiettivi del piano di buy-back, l'assemblea ha approvato, con il voto favorevole del 99,58% del capitale sociale rappresentato,ordinarie di Atlantia che verranno eventualmente acquistate in esecuzione del piano di buy-back.In linea con il processo di miglioramento del proprio sistema di governance avviato dalla società, gli azionisti hannoche riguardano: l’art. 27 per l'inserimento del principio del perseguimento delnel lungo termine come criterio guida dell'azione dell’organo di amministrazione; gli artt. 31 e 32 per modificare la composizione del, riducendo a tre il numero dei sindaci effettivi da cinque attuali, in linea con il mutato assetto organizzativo di Atlantia quale holding strategica di partecipazioni; l'art. 14 al fine di rendere il Regolamento Assembleare un documento autonomo e indipendente rispetto allo statuto sociale.