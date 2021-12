Aeroporto di Bologna, a novembre 533 mila passeggeri

Aeroporto di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha reso noto che a novembre 2021, in aumento del 25,2% su novembre 2019, ultimo anno precedente la pandemia, e del 552,5% su novembre 2020, quando le forti limitazioni ai viaggi in occasione della seconda ondata avevano ridotto i passeggeri a sole 80 mila unità. Il mese scorso si è registrato un, a quota 167.172, in crescita del 12,1% su novembre 2019 (e a +315,2% sullo stesso mese del 2020), mentre sono stati, a quota 365.976 (-35,1% su novembre 2019 e +783,0% su novembre 2020).sono stati 4.505 (-18,9% su novembre 2019, +164,1% sullo stesso mese del 2020), mentre le merci trasportate per via aerea sono state 3.782 tonnellate, in crescita del 15,4% su novembre 2019 ma -19,2% su novembre 2020.La classifica delledel mese vede sul podio 3 aeroporti italiani: Catania, Palermo e Bari. Seguono nella top ten: Madrid, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Brindisi, Valencia, Tirana e Bruxelles Charleroi.