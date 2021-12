Nasce Ethicoin: la valuta digitale italiana che finanzia una sanità etica

(Teleborsa) - Dall'esperienza di successo, la sanità per chi ha bisogno, nasce una, che fa perno su un concetto di etica e solidarietà.Ehicare è unasviluppata da una startup pugliese per eliminare ogni forma di intermediazione e garantire i successo della campagna solidale, che consente di eà , mettendo in contatto donatori, medici ed aspiranti pazienti. Un progetto ce punta ad unaTutto inizia con unaalla Community Ethicare, che dovrà essere approvata, dopodiché parte unache assegna ai donatori un Ethicoin ed ai pazienti la possibilità di ricevere le cure. La struttura sanitaria quale intermediaria riceverà il pagamento della prestazione (le cure) una volta che la raccolta sarà andata a buon fine.Ethicare, l'equivalente del "caffè sospeso", tanto in uso in Puglie in altre regini italiane, dove al posto dle caffè c'è una visita pagata per i più bisognosi e per chi ha bisogno di cure immediate e non può attendere i tempi del Servizio Sanitario Pubblico.Grazie all'esperienza della blockchain alla fineusata come strumento di pagamento e distribuita fra medici, strutture sanitarie e donatori. La criptivaluta è in grado di in interagire con le principali piattaforme di scambio, ma il progetto futuro è quello di riuscire a creare una rete di convenzionamenti, in modo da usare questa particolare moneta virtuale come un normale strumento di pagamento per prodotti o servizi.