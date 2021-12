Arca Fondi SGR completa piantumazione 850 alberi a Castelfranco Emilia

BPER Banca

(Teleborsa) -ha completato oggi a Castelfranco Emilia lache contribuiranno a riqualificare un’area di circa un ettaro ubicata poco fuori dal centro del comune. L’obiettivo è realizzareche non solo diventi fruibile nel tempo, ma che contribuisca aatmosferico causato dalla prossimità di strade fortemente trafficate e il fenomeno delle isole di calore.Il progetto è realizzato grazie alla, distribuito dalla, che conta di piantare migliaia di nuovi alberi in Italia, partecipando aldi AzzeroCO2 e Legambiente,"Abbiamo un partner storico come BPER Banca che ha scelto di affidarsi a noi per le tematiche legate agli investimenti sostenibili, distribuendo tra gli altri il Fondo Arca Oxygen Plus. È anche grazie a questa collaborazione che oggi abbiamo potuto avviare un percorso di riforestazione a Castelfranco Emilia", ha spiegato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Arca Fondi SGR., Presidente di BPER Banca, ha ricordato che "con la definizione e attuazione del Piano di Sostenibilità 2020-2021 BPER Banca ha conseguito importanti risultati nella gestione dei temi ESG e in particolare nella riduzione dei propri impatti ambientali"- Uhn impegno che la banca porta avanti a tutto tondo: dall'uso esclsivo di energie rinnovabili ale card in plastica riciclata, senza dimnenticare i collocamenti di investimenti ESG.