Open Innovation, A2A entra in EUREKA! Venture SGR

A2A

(Teleborsa) -ha siglato oggi conun accordo per l’ingresso nel fondo di Technology Transfer Eureka! Fund I. Con questa operazione finalizzata allo sviluppo di nuove soluzioni e tecnologie, A2A compie un ulteriore passo avanti nel suo programma di Corporate Venture Capital (CVC) nato nel 2019 per promuovere l’innovazione del Gruppo tramite investimenti in startup early stage operanti in business strategici come lae l’, in linea con il Piano Industriale. L’iniziativa si colloca all’interno della più ampia strategia didi A2A, un modello sinergico di scouting di startup e PMI, progetti di sperimentazione, challenge e attività di corporate entrepreneurship.EUREKA! Venture SGR è un affermato operatore indipendente in Italia specializzato in investimenti, ossia in startup, spin off e PMI provenienti o collegate con Centri di Ricerca e Università che hanno l’obiettivo di valorizzare sul mercato i risultati delle loro attività di ricerca scientifica, promuovendoe spesso di frontiera, che possono avere un impatto profondo nella vita delle persone, nell’ambiente e nella società in generale. “Eureka! Fund I – Technology Transfer” è focalizzato su investimenti ine più in generale in applicazioni e soluzioni riconducibili alla Scienza ed Ingegneria dei Materiali. Il Fondo investe negli stadi iniziali di crescita delle startup, anche grazie alla partnership con 31 Università e Centri di Ricerca Scientifica del Paese.“L’innovazione è un aspetto determinante per il successo del nostro Gruppo – ha dichiarato, AD di A2A – Grazie a questa collaborazione A2A potrà ampliare il proprio programma di Corporate Venture Capital, sostenere la nascita di startup legate al mondo della ricerca e dei poli di trasferimento tecnologico, rafforzando ulteriormente gli investimenti in nuove soluzioni che possano contribuire alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il Paese e alla sua transizione ecologica”., Amministratore Delegato EUREKA! Venture SGR, ha commentato: “Sviluppo sostenibile, transizione energetica e investimenti deeptech rappresentano l’essenza stessa di Eureka!. Siamo davvero orgogliosi di proseguire il nostro ambizioso percorso con A2A, un partner d’eccellenza che condivide con noi la visione e che, unendosi agli altri investitori del fondo, ci consentirà di poter contare su solide competenze industriali.”Il Fondo Eureka! I annovera il(EIF) e(CDP) in qualità di anchor investor tramite il Fondo di Fondi dedicato al Technology Transfer di CDP Venture Capital SGR e la piattaforma ITAtech, nata proprio per supportare iniziative di trasferimento tecnologico in grado di valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica italiana. Eureka! Fund I beneficia del supporto di InnovFin Equity – lo strumento finanziario sviluppato sotto Horizon 2020 e che rappresenta il programma di riferimento della Unione Europea per la Ricerca e l’Innovazione – e dello European Fund for Strategic Investments (EFSI). Tra gli altri investitori si ricordano istituzionali quali la Fondazione Compagnia di San Paolo ed ENPAIA (l’ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e impiegati in Agricoltura), oltre a società quali SAES Group (leader in advanced material) e Umbra Group (leader nel settore aerospace).