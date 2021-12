Borsa, Sababa Security si quota a Milano. Debutto il 17 dicembre

(Teleborsa) - Sababa Security - primario operatore italiano nel settore della cybersecurity, che fornisce un’offerta integrata e personalizzata di prodotti e servizi gestiti per proteggere i diversi ambienti IT e OT dalle minacce informatiche - ha presentato in data odierna a Borsa Italiana la domanda per l'ammissione a alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.Ildi Sababa proseguirà fino a lunedì 13 Dicembre 2021. Il rilascio, da parte di Borsa Italiana, dell’avviso di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan è previsto per il 15 dicembre 2021, mentre l progetto di quotazione in Borsa è finalizzato ad accelerare il percorso di sviluppo di Sababa, sia attraverso la crescita organica, derivante dal consolidamento della propria posizione di mercato e dallo sviluppo di nuove tecnologie proprietarie, sia per linee esterne al fine di consentire l’espansione geografica della società.Nel processo di quotazione, la Società è assistita da Ambromobiliare S.p.A. (Advisor Finanziario dell’Emittente) CFO SIM S.p.A. (Euronext Growth Advisor), Intermonte Sim S.p.A (Global Coordinator dell’operazione e Sole Bookrunner), Studio Legale Gianni & Origoni (Deal Counsel), Mazars (Società di Revisione), Epyon (Consulente per i dati extracontabili), Polytems HIR (Advisor di Comunicazione), Becap (Consulente per il piano industriale).